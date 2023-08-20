الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بالأرقام.. "إكسترا لايف" تستعرض أبرز مخرجات الحوار الوطني (فيديوجراف)

الحوار الوطني
الحوار الوطني

عرضت فضائية "إكسترا لايف"، تقريرًا مصوَّرًا حول أبرز مخرجات وتوصيات "الحوار الوطني" في 13 لجنة نوعية في المحاور الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي، والمجتمعي.

وجاءت تفاصيل التقرير كالتالي:

- 31 جلسة بحث فيها 50 موضوعًا وملفًا.

- 2600 شخص إجمالي المشاركين في الجلسات. 

- 16 عدد السفراء وممثلي السفارات والقنصليات.

- 266 إجمالي تغطية وسائل الإعلام.

- 65 حزبا شاركت في جلسات المحاور الثلاث.

- 20 عضوًا هم مجلس أمناء الحوار الوطني.

- 25 اجتماعًا لمجلس أمناء الحوار بالمرحلة التحضيرية.

- 250 ساعة عمل لمجلس أمناء الحوار الوطني. 

- 2000 ساعة عمل للأمانة الفنية.

- 44 مقررًا ومقررًا مساعدًا بلجان الحوار الوطني. 

- 19 لجنة فرعية و113 قضية مختلفة.

- تصدرت لجنة التعليم أعلى 5 لجان من حيث أعداد المشاركة. 

- تصدر المشاركة أيضًا لجان حقوق الإنسان والأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية والأسرة. 

- شهدت المشاركات حضورًا وتمثيلًا نسائيًا واسعًا وكبيرًا. 

- 40 % متوسط تمثيل وحضور نسائي لإجمالي الجلسات المنعقدة. 

- 60 % من المشاركين في جلسة مسائل الوصاية على المال كان نسائيًا.

- 30 % من المشاركين حضروا من القاهرة و10 % من الجيزة و6 % من الإسكندرية.

- شملت جلسات الحوار الوطني حضور مختلف الفئات العمرية.

- 18 % من الحضور أعمارهم من 26 إلى 35 سنة.

- 20 % من المشاركين أعمارهم أكثر من 60 شمة.

- 40 % من المشاركين أعمارهم من 36 إلى 50 سنة.

تواجد ممثلين عن الفئة العمرية أقل من 18 سنة في جلسات منها التعليم قبل الجامعي.

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