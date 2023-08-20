"رصد وتتبع في خمس دقائق".. شاهد عيان يروي كواليس مقتل مقاول بالجيزة

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة، عن تفاصيل إطلاق النيران على سيارة بها ثلاثة أشخاص يعملون بمجال المقاولات مما أسفر عن وفاة أحدهم لسرقة مبلغ 226 ألف جنيه.

أدلوا بأوصافي خلال سحب المبلغ المالي

قال الشاهد الأول أحمد محمود، إنه توجه للبنك لسحب مبلغ مالي 226 ألف جنيه رفقة القتيل ياسر أحمد، ونجل عمه جمال السيد، وتبين أن أحد المتهمين رصده داخل البنك وهو يسحب المبلغ المالي وأدلى بأوصافه للمتهم الأخر الذي كان ينتظره خارج البنك، وبعد أن غادر الضحية البنك حاملا المبلغ المسحوب مستقل سيارته ونحن معه، وبمجرد أن تحركنا بسيارة تعقبنا المتهمين ولمدة خمس دقائق فقط.

أعيرة نارية لإرهابهم

وتابع الشاهد أنه في منطقة هادئة نزلوا من السيارة وأطلقوا أعيرة نارية تجاهم أجبروهم على الوقوف وبنزولهم أرهبوهم بالأسلحة النارية وأطلقوا أعيرة نارية ثم خطفوا حقيبة المال وفروا هاربين، وعندما حاول المجني عليه ياسر أحمد تتبعم اتفقوا على قتله وإزهاق روحه فعاجله أحد المتهمين بإطلاق النار عليه من البندقية الخرطوش التي كان يحملها لمنعه من تتبع السيارة وفروا هاربين.

تقرير الصفة التشريحية

وجاء في تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه أن وفاته نتيجة إصابة نارية بالصدر والبطن أحدثت تهتك شديد بالرئة اليمنى والحجاب الحاجز وبالفص الأيمن للكبد ونتج عنه نزيف دموي وهبوط حاد في الدورتين الدموية والتنفسية.

تفاصيل الحادث

البداية، عندما توجه ياسر أحمد، مقاول، إلى بنك مصر لسحب مبلغ مالي بحكم مجال عمله لشراء بعض مستلزمات عمله، ولكن الكارثة بوقوف اثنين من المتهمين، هما كل من أحمد فؤاد، وشهرته «أحمد شنطة»، وكريم سيد طه، وشهرته «كريم النص»، وتتبعا المجني عليه من الهرم حتى حدائق الأهرام، وبمجرد وصولهم لمنطقة خالية من المارة، توقفا أمام سيارته وطلبا منه النزول وسرقا المبلغ المالي الذي بحوزته عقب إطلاق أعيرة نارية من بندقيات خرطوش وآلية في الطريق لإرهابه وترويعه، وفرا هاربين، وهذا ما لم يجعل الضحية يتوقف عن مطاردتهما بسيارته عقب ذلك، ولكنهما عزما على التخلص منه، فتوقفا ثانية وأطلقا عليه الرصاص الحي وأنهيا حياته.



سطو مسلح على سيارة الضحية



المتهمان قتلا المجني عليه ياسر أحمد، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدا العزم وبيتا النيبة على سرقته، فأعدا لذلك الغرض أسلحة نارية- بندقية آلية- وبندقيتىّ خرطوش، وتتبعاه فور خروجه من بنك مصر فرع الهرم، واعترضا طريقه وأرغماه على التوقف تحت تهديد الأسلحة النارية.



تقاسما مبلغ السرقة على دم الضحية

وقام المتهم الأول بإطلاق الأعيرة النارية، وسرق الثاني المبلغ المالي، ثم هرع المتهمان لسيارتهما وحاول المجني عليه تتبعهما بسيارته، فأطلقا عليه النيران متفقين على قتله، فأصابته رصاصة في الصدر وتمكنا من الفرار، وتقاسما مبلغ السرقة، وهو 226 ألف جنيه.