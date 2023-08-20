"يستهدف 200 طفل من المحافظات الحدودية".. 9 معلومات عن مشروع أهل مصر

تستعد محافظة شرم الشيخ لانطلاق مشروع أهل مصر، إذ تستقبل 200 طفل من المحافظات الحدودية، على أن تبدأ فعاليات اليوم الأول للمشروع غدًا، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة.

في هذا السياق ترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن المشروع:

١- ينطلق بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، عبر أسبوع ثقافي يستمر حتى 28 أغسطس الحالي.



٢- تستضيف شرم الشيخ خلاله 200 طفل من أطفال المحافظات الحدودية الستة وهي شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد وأسوان ومطروح و"الشلاتين وحلايب وأبو رماد" بالبحر الأحمر، وأطفال الأسمرات بالقاهرة.

٣- مشروع "أهل مصر" أحد أهم أنشطة هيئة قصور الثقافة ويأتي ضمن برامج العدالة الثقافية لوزارة الثقافة والاهتمام الخاص الذي توليه لأبناء مصر في المحافظات الحدودية والنائية.



٤- يستهدف أطفال هذه المحافظات بهدف اكتشاف وتنمية مواهبهم ودمجهم بأقرانهم وتعريفهم بتاريخ مصر.

٥- مشروع "أهل مصر" يشهد أسابيع ثقافية وفنية للأطفال والشباب والمرأة مزمع تنفيذها بشمال وجنوب سيناء خلال الفترة القليلة المقبلة مواكبة مع احتفال مصر باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، والمستمرة طوال العام الحالي.

٦- يتضمن ورش متنوعة وزيارات تثقيفية تعمل على تنمية الوعي وتعزيز القيم الإيجابية في نفوس الأطفال.

٧- برنامج العمل خلال الأسبوع يتضمن 5 ورش أدبية وهي تعليم إلقاء الشعر والموائد المستديرة والصحفي الصغير والحكواتي عن تراثنا المصري، وورشة أنا وكتابي.



٨-يتضمن 6 أشغال يدوية وهي تعليم صناعة الحلي والإكسسوارات، منسوجات تراثية بروح عصرية، كلنكان وفورفورجيه، أركت خشبي، فن الخزف، الخيامية، وورشة فنون تشكيلية.

٩- يتضمن 4 ورش فنية وهي فنون الأداء والغناء، ومسرح أسود، ومسرح، وفنون شعبية، مضيفة أن برنامج الزيارات الميدانية التثقيفية لأهم معالم المدينة يتخللها ورش حكي توعوية ومنها المتحف الفرعوني، محمية رأس محمد، مسجد الصحابة، السوق القديم، كاتدرائية السمائيين بخلاف زيارة ترفيهية للشاطئ العام، وميدان سوهو سكوير.