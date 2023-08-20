الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أوسوريو يطالب برحيل حمدي علاء عن الزمالك بعد عودته من البنك الأهلي

أوسوريو
أوسوريو

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، عدم قناعة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق بحمدي علاء لاعب الوسط العائد من الإعارة من البنك الأهلي.

وسافر حمدي علاء مع الفريق في البطولة العربية لكنه لم يشارك في أي مباراة.

وقال مصدر داخل الزمالك: "أوسوريو غير مقتنع بحمدي علاء وطلب رحيله عن الفريق".

وأشار المصدر،  إلى أن وجهة نظر أوسوريو بإن لاعبي الوسط المتواجدين في الفريق حاليًا أفضل من حمدي علاء وهو ما دفعه لطلب رحيله عن صفوف الفريق.

وعاد حمدي علاء مطلع الموسم الجاري من الإعارة بعد الفترة التي قضاها بين صفوف فريق البنك الأهلي وقدم خلالها مستوى مميز.

 

خوان كارلوس أوسوريو كارلوس أوسوريو أوسوريو حمدي علاء البنك الأهلي

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