تفاصيل برنامج الطرح الدائم لأراضى الأفراد السكنية بالمدن الجديدة

أوقفت هيئة المجتمعات العمرانية، مطلع العام الماضي، عمليات طرح أراضٍ سكنية للأفراد في المدن الجديدة، ولم يفصح وقتها عن السبب، الأمر الذي أثار تساؤلات كثيرة، كان أبرزها: هل يعني ذلك أن الهيئة ستطرح أراضيها للمستثمرين فقط؟ وهذا ما ترتب عليه ارتفاع أسعار هذه الأراضي.

فيما كشف المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لشئون المدن الجديدة، أن الهدف من القرار وضع آلية طرح جديدة للحفاظ على النسق الحضاري بالمدن الجديدة، حيث يقوم كل مواطن تم تخصيص قطعة أرض له بعمل تصميمات خاصة به وتشطيبات أيضًا، وهو ما ينتج عنه ظهور المباني بشكل غير لائق وغير متناسق. والمطلوب إعداد آلية للحفاظ على النسق الحضاري للمدن الجديدة.

وعلى إثره تم تشكيل لجنة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تضم معنيين من قطاعات التخطيط والمشروعات والقطاع العقاري والقطاع المالي وقطاع تنمية وتطوير المدن، لدراسة الأمر بشكل جيد يتوافق مع متطلبات المرحلة من ناحية، ومن ناحية أخرى لمحاربة عمليات التسقيع والمتاجرة.

وانتهت اللجنة بوضع برنامج للطرح الدائم لقطع الأراضي السكنية الصغيرة للأفراد، وحصل البرنامج على موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأعلنت هيئة المجتمعات عن أن برنامج طرح قطع الأراضي السكنية الصغيرة للأفراد "مسكن" يأتي بغرض توفير قطع أراض للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم بشكل دائم ومُيسر وبدون أي أسبقية، سواء "للدخول للموقع أو تحويل جدية الحجز أو الحجز"، ويضم المحور المعروض قطع الأراضي الأكثر تميزًا بالنسبة للمدينة.

بعد غد الثلاثاء.. بدء الحجز الإلكتروني بالطرح الثالث للتخصيص الفوري لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد "مَسكن"

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ بعد غد الثلاثاء المقبل 22 /8 /2023، ولمدة شهرين، الحجز الإلكتروني بالطرح الثالث للتخصيص الفوري، لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد "مَسكن"، بنظام الطرح الدائم، بهدف القضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي.

وأوضح وزير الإسكان، أن الطرح يأتى في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها، للحجز الفوري من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز "https://reserve.newcities.gov.eg"، وذلك بهدف توفير قطع الأراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، بشكل دائم ومُيسر، وبدون أية أسبقية سواء "للدخول للموقع، أو تحويل جدية الحجز، أو حجز قطعة الأرض".

الطرح يشمل 522 قطعة أرض سكنية بمحاور "الأكثر تميزًا- المميز - المتوسط".. ويستمر حجزها لمدة شهرين

وأشار الوزير، إلى أن الطرح الثالث، يضم 522 قطعة أرض، موزعة على المحاور الإسكانية المختلفة كالتالي، 38 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزًا بمدن "القاهرة الجديدة- العبور- المنصورة الجديدة"، بجانب 155 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، بمدن "الشروق – حدائق أكتوبر – الصالحية الجديدة – برج العرب الجديدة – الفيوم الجديدة – بنى سويف الجديدة"، بالإضافة إلى 329 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن "السادات – برج العرب الجديدة – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة – ناصر الجديدة – غرب قنا الجديدة – أخميم الجديدة".

وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتبه: تبدأ خطوات حجز قطع الأراضي المطروحة، والتي ستتم بداية من يوم الثلاثاء 22 أغسطس الجاري ولمدة شهرين حتى 21 أكتوبر المقبل، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحجز (https://reserve.newcities.gov.eg)، لمطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور، وتحميل كراسة الشروط لمحور الطرح الذي يرغب المواطن في الحجز به.

طريقة الحجز والمستندات المطلوبة

وأضاف معاون وزير الإسكان: يقوم الراغب في الحجز بإنشاء حساب جديد "للعملاء الجدد"، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل "الرقم القومي - الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم المحمول - العنوان الحالي"، ثم يقوم باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بها، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة "كروكيات- جدول تفصيلي"، ثم يقوم باستكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلاً بالموقع، ومنها "إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزاً – إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة"، وحتى استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها، كما تتضمن الاستمارة تعهدًا يفيد بأنه لم يسبق لمقدم الطلب أو زوجته أو أولاده القصر تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض لأي منهم ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، ويتم إرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وكذا إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة.

طرق المفاضلة

وأشار الدكتور وليد عباس، إلى أن الموقع الإلكتروني سيتيح للحاجزين معرفة عدد الراغبين في حجز كل قطعة أرض خلال فترة فتح باب الحجز، كما أنه في حالة التزاحم على قطعة الأرض الواحدة بمحور قطع الأراضي الأكثر تميزا، سيتم الرجوع إلى عملة السداد، والتي تعطى أفضلية للسداد بالدولار الأمريكي "تحويلاً من الخارج أو من الداخل شريطة مرور ٦٠ يوماً على إيداعه بالبنك"، بينما قطع الأراضي المميزة والمتوسطة فيتم الرجوع إلى أعلى نسبة استكمال لباقي ثمن قطعة الأرض، وفى حالة التساوي سيتم الاحتكام الى القرعة العلنية بين الحاجزين.

وأكد أنه لن يتسنى للحاجزين تعديل الرغبة، أو تعديل أي من عملة السداد، أو نسبة استكمال ثمن الأرض، بعد الحجز وسداد قيمة الجدية المحددة لكل محور، والبالغة 350 ألف جنيه لقطع الأراضي الأكثر تميزا، و100 ألف جنيه لقطع الأراضي المميزة، و25 ألف جنيه لقطع الأراضي المتوسطة، كما أن الاختيارات المحددة من قبل الحاجزين فيما يخص "عملة السداد – نسبة الاستكمال" ستظل محجوبة لحين انتهاء فترة الحجز، وفور انتهاء فترة الحجز سيتم البت من خلال الهيئة، وإفادة الحاجزين بنتيجة فحص الطلبات من خلال البريد الإلكتروني، وذلك خلال أيام من غلق باب الحجز، تمهيداً لإطلاق الحجز التالي.

استمرار الحجز لمدة شهرين

وأوضح الدكتور وليد عباس، أن الطرح الثاني من برنامج "مَسكن" خلال الفترة من (16 /3 /2023: 15 /5 /2023)، تضمن 481 قطعة أرض، وبلغت نسبة الحجز لقطع الأراضي بمحاور "المميز - المتوسط" حوالي 100% من قطع الأراضي المطروحة، فيما بلغت نسبة الأراضي المخصصة بمحور الأكثر تميزًا حوالي 50% من قطع الأراضي المطروحة، 11% منها سيتم استكمال قيمتها بالدولار الأمريكي.

أول طرح

بدأ أول طرح ديسمبر الماضي واستمر مفتوحا للحجز لمدة شهرين انتهت يوم 7 فبراير الماضي، حيث طرحت الهيئة، 305 قطع أرض للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، ضمن الطرح الأول للتخصيص الفوري لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد "مسكن" بنظام الطرح الدائم.

وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدد الحجوزات المبدئية للأراضى بالطرح الأول ضمن آلية الطرح الدائم لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بمختلف مستوياتها بالمدن الجديدة - برنامج "مسكن"، بلغ نحو 6600 حجز مبدئى، موضحاً أن الحجز بدأ من يوم الخميس 8 /12 /2022، ولمدة شهرين، وانتهى الثلاثاء، 7 فبراير.

350 ألف جنيه جدية حجز الاكثر تميزا و 100 ألف جنيه للمتميزة و٢٥ ألف جنيه للمتوسط

وأكد المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، أنه لن يتسنى للحاجزين تعديل الرغبة، أو تعديل أي من عملة السداد، أو نسبة استكمال ثمن الأرض، بعد الحجز وسداد قيمة الجدية المحددة لكل محور، والبالغة 350 ألف جنيه لقطع الأراضي الأكثر تميزاً، و100 ألف جنيه لقطع الأراضي المميزة، و25 ألف جنيه لقطع الأراضي المتوسطة، بخلاف مصاريف الدراسة، كما أن الاختيارات المحددة من قبل الحاجزين فيما يخص "عملة السداد- نسبة الاستكمال" ستظل محجوبة لحين انتهاء فترة الحجز، وفور انتهاء فترة الحجز سيتم البت من خلال الهيئة، وإفادة الحاجزين بنتيجة فحص الطلبات من خلال البريد الإلكتروني، وذلك خلال أيام من غلق باب الحجز؛ تمهيدًا لإطلاق الحجز التالي.