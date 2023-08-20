طقس حار رطب.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الإثنين حارًا رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطبًا ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدًا ارتفاعًا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق، مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلًا، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين.

كما تظهر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء، ومن المتوقع أن يشهد غدًا اضطرابًا فى الملاحة البحرية على خليج السويس.

درجات الحرارة غدًا الإثنين

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة.