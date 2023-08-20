الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": تفاصيل تحطم مركبة الفضاء "لونا -25" الروسية على سطح القمر

تفاصيل تحطم مركبة
تفاصيل تحطم مركبة الفضاء "لونا -25" الروسية على سطح القمر

كشف الدكتور علي الطعاني، أستاذ علوم الفلك والفضاء، تفاصيل تحطم مركبة الفضاء "لونا -25" الروسية، موضحًا أن المركبة دخلت مدار القمر يوم الأربعاء الماضي ووصلت إلى المنطقة التي من المقرر أن تهبط عليها في القطب الجنوبي.

وقال "الطعاني"، خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" إن وكالة الفضاء الروسية تلقت أمس، إشارة غير طبيعية ولم يستطع مهندسو الفضاء التواصل والتحكم بها، ومنذ أمس، كانت هناك نسبة كبيرة لفقد الاتصال بالمركبة.

وأضاف أن تلك النتيجة كانت إلى حد ما متوقعة بعد دخول المركبة مدار القمر، متابعًا: "آخر ارتفاع للمركبة قبل أن تهبط على سطح القمر كان 100 كيلو متر".

وتابع: "50% من النجاة تكمن في عملية الهبوط الآمن مثل الانطلاق الآمن, خصوصًا أن المنطقة التي من المقرر أن تصل إليها المركبة في القطب الجنوبي خطيرة جدًا ولم تصلها أي مركبة من قبل".

كما أشار إلى أن التجربة الروسية كانت تُعد تحديًا لمدى نجاح روسيا في الوصول إلى سطح المقر وكتابة هذا الإنجاز، بعد سلسلة العقوبات التي تواجهها، لكن تم فقد الاتصال بالمركبة.

تحطم مركبة الفضاء لونا 25 الروسية تحطم مركبة فضاء روسية لونا سطح القمر القاهرة الإخبارية

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