فايز الضباعني: هناك اهتمام من "المالية والضرائب" بالفنانين باعتبارهم القوة الناعمة للدولة

أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بالفنانين باعتبارهم القوة الناعمة للدولة، مشيرًا إلى أن النقابات الفنية كانت من أوائل النقابات التي عقدت اجتماعات معها، نظرًا لمعرفتهم بطبيعة العمل بها واختلافها عن أي مهنة حرة أخرى.

وأضاف “الضباعني” أنه تم تخصيص مأمورية للتعامل مع أصحاب المهن الحرة، وهي مأمورية المهن الحرة التي تتعامل مع أصحاب المهن الحرة، بما في ذلك الفنانين، وكذلك بالنسبة لمركز كبار ممولي المهن الحرة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقِدَ بحضور رؤساء النقابات الفنية وغرفة صناعة السينما، والدكتور السيد صقر نائب رئيس المصلحة، ورشا عبد العال نائب رئيس المصلحة، والدكتور معوض خليل رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس المصلحة، ومها علي مدير عام الإدارة العامة للموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمصلحة الضرائب المصرية، وحجاج كامل مدير عام العلاقات العامة، بالإضافة إلى كلاً من الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ومصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، والمخرج والمنتج شريف مندور، وعبد الحكيم التونسي وكيل أول وزارة الثقافة وعضو لجنة المهن السينمائية، والفنان أيمن عزب، والفنان إيهاب فهمي.

وأوضح أن العاملين بكل من مركز كبار ممولي المهن الحرة، ومأمورية ضرائب المهن الحرة، من أكفأ العناصر داخل المصلحة، ولديهم مهارات عالية في التواصل والتعامل مع مختلف أصحاب المهن من الأطباء والمحامين والمهندسين وبالطبع مع الفنانين، ولديهم القدرة على التعامل وفقاً لطبيعة كل نشاط وكل مهنة، ويحرصون دائماً على تذليل العقبات، قائلاً إن المصلحة تقوم من خلال المكاتب الأمامية في المراكز الضريبية والمأموريات بالعمل على حل مشكلات الممولين، ويقوم الممول بعد التعامل مع المكاتب الأمامية بملء استمارة استقصاء، والمصلحة تحرص على التعرف على النقاط السلبية التي يطرحها الممول من خلال استمارة الاستقصاء، والعمل على حلها وتلافيها دائمًا، وصولاً إلى تقديم خدمات متميزة للممولين.

ووجّه رئيس مصلحة الضرائب المصرية بتحديث واستمرار عمل اللجان المشتركة التي تم تشكيلها بين المصلحة وكلٍ من نقابة المهن التمثيلية، ونقابة المهن السينمائية، ونقابة المهن الموسيقية، وغرفة صناعة السينما، مؤكدًا على الدور الكبير الذي تقوم به هذه اللجان في حل المشكلات وتقديم الدعم الفني الكامل لأعضاء هذه النقابات وغرفة صناعة السينما في كل ما يتعلق بالشأن الضريبي، مؤكدًا أنه سيتم دراسة كافة مطالب ومقترحات النقابات الفنية وأخذها بعين الاعتبار، ودراسة مدى إمكانية تطبيقها على أرض الواقع، موجهًا باستكمال دراسة بروتوكول التعاون بين مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المهن التمثيلية.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن جميع الفنانين مع البلد ويشعرون بالعبء الملقى على عاتقهم، وأنهم حريصون على الالتزام بواجباتهم الضريبية، مشيرًا إلى أنهم كانوا من أوائل المهنيين الذين التزموا بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتًا إلى أن هناك تطورًا كبيرًا في تعامل مصلحة الضرائب مع الممولين خاصة بعد مشروعات التحول الرقمي والميكنة التي تتم، فهناك جسور تواصل ممدودة مع كافة القيادات بمصلحة الضرائب والتي تسعى بكل جد لتقوم بحل المشكلات الضريبية أولًا بأول، وتقدِّم الوعي والدعم الفني اللازم.

وقال الدكتور أشرف زكي إنه سيقوم بإعداد مقترح لمشروع يرفعه لرئيس مصلحة الضرائب المصرية حول إقامة وحدة أو كيان تابع لمصلحة الضرائب المصرية يتعامل فقط مع أعضاء النقابات الفنية من أعضاء نقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن السينمائية ونقابة المهن الموسيقية وغرفة صناعة السينما، وذلك لتقديم الدعم الفني لهم، وحل مشكلاتهم أولًا بأول بما يتناسب مع طبيعة العمل.

وأوضح مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، خلال اللقاء أن هناك مشكلة تواجه نقابة المهن الموسيقية، وهي صعوبة تحصيل إيراداتها من خلال المناديب في المحافظات المختلفة، نظرًا لارتباطها بالفاتورة الإلكترونية. وفي هذا الصدد، تم الاتفاق خلال اللقاء على عقد جلسات وورش عمل بين مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المهن الموسيقية لمعرفة كافة الخطوات والإجراءات والصعوبات التي تواجه المناديب لتحصيل هذه الإيرادات، وذلك لوضع الآلية الملائمة لهم لإصدار الفواتير الإلكترونية بكل سهولة ووفقًا لطبيعة الأمر نفسه، وذلك بعد معرفة كافة التفاصيل.

من جانبه، قال "شريف مندور"، المخرج والمنتج السينمائي: "إننا ملتزمون بأحكام القانون، وجميع مطالبنا في إطار القانون".

وأوضح أنه تم التوافق على بروتوكول بين مصلحة الضرائب المصرية وغرفة صناعة السينما، وفي انتظار توقيعه من قبل الطرفين، مطالبًا بسرعة توقيع هذا البروتوكول مما يسهم في حل الكثير من المشكلات، مشيدًا بدور اللجنة المشتركة مع مصلحة الضرائب المصرية والتي ساهمت في حل العديد من المشكلات الضريبية الخاصة بأعضاء غرفة صناعة السينما.

وقال عبد الحكيم التونسي، وكيل أول وزارة الثقافة وعضو لجنة المهن السينمائية، إن اللجنة المشتركة مع مصلحة الضرائب المصرية قد بذلت جهودًا كبيرة أسهمت في حل العديد من مشكلات أعضاء نقابة المهن السينمائية في مختلف محافظات الجمهورية، مما كان له أثر إيجابي كبير في تأكيد الثقة بمصلحة الضرائب.

وأشار إلى أنها تسعى إلى حل المشكلات بكل تسهيل على الممولين، كما أشار إلى أن اللجنة المشتركة ساعدت في تسهيل انضمام العديد من الأعضاء لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، متطلعًا إلى مزيد من التعاون وتقديم تسهيلات في التواصل مع مصلحة الضرائب المصرية.