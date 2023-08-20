الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار بالمخدرات في عابدين

عاطل
عاطل

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة برئاسة المستشار عبد الحميد همام بمعاقبة عاطل بالسجن 3 سنوات، بتهمة بيع المواد المخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى لعملائه من المدمنين في عابدين. 

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة في منطقة عابدين، أقر بارتكاب الواقعة وأكد أنه يتواصل مع عملائه وبيعها عن طريقة شبكات التواصل الاجتماعي.

بإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديده وضبطه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وزنت 4.5 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيدرو، وزنت 3 كيلوجرامات، وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

محكمة جنايات القاهرة عاطل السجن المواد المخدرة مواقع التواصل الاجتماعي عابدين

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