الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بدون رخصة.. ضبط سائق نقل صدم سيارة ملاكي في القاهرة الجديدة

ضبط سائق نقل
ضبط سائق نقل

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الأحد، ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام قائد سيارة نقل بالسير برعونة مما أدى إلى اصطدامه بسيارة ملاكى وإحداث تلفيات بها حال سيره بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها مقيم بمحافظة بنى سويف وتبين عدم حمله رخصتى قيادة وتسيير، ووجود عدد من المخالفات المرورية.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مقطع فيديو موقع التواصل الاجتماعي سيارة نقل السير برعونة التجمع الخامس المخالفات المرورية

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