الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات تفتيشية مكبرة للمرور على المنشآت السياحية بالغردقة

صورة من الحملة
صورة من الحملة

نفذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة حملة مكبرة للتفتيش والمرور على عدد من المنشآت السياحية في نطاق دينة الغردقة للتأكد من توافر كافة الاشتراطات اللازمة للتشغيل على أعلى مستوى وبما يليق بمكانة الغردقة  كمقصد سياحي عالمي مميز، وذلك بتكليف من رئيس المدينة اللواء ياسر حماية.

وسجلت الحملة بعض الملاحظات خلال جولتها على بعض المنشآت، منها عدم استيفاء بعض اشتراطات الأمن الصناعي، وبعض الاشتراطات الصحية وتقديمها للمسؤولين لتلافيها.


كما تمكنت الحملة من رصد ملاحظات لمكتب العمل منها عدم استيفاء بعض الفنادق لنسبة تشغيل الـ 5% العمالة من ذوي الاحتياجات الخاصة، عدم تقديم ما يفيد بنسبة صرف الأرباح للعاملين ونسبة العلاوة الدورية 3% لهم ، وعدم تقديم ما يفيد تسليم نسخة عقد عمل لكل عامل.

 

 

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