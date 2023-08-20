الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ اقتصاد زراعى يكشف قيمة الاستهلاك الكلى من القمح فى مصر (فيديو)

القمح
القمح

تحدث الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي، عن زيادة المخزون الاستراتيجي للقمح من 6 أشهر إلى عام، قائلًا: إن قيمة الاستهلاك الكلي من القمح في مصر يصل إلى 21 مليون طن، ننتج منهم 10 ملايين طن فقط، حيث إننا نغطي 50% نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح.

وأضاف "صيام" عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن رغيف الخبز يعتبر أهم جزئية في ملف الأمن الغذائي بمصر، إضافة إلى أننا نستورد 50% من القمح من الخارج وهذا رقم كبير، لذلك الدولة تعمل على حل هذه المشكلة من عدة طرق، منها التخزين الاستراتيجي.

وأوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي أن الدولة تسير في طريقين لسد الفجوة الغذائية، حيث تحدث الرئيس السيسي أمس عن فجوة القمح، وفجوة الزيوت، خاصة أننا نستورد 90% من احتياجاتنا من الزيوت من الخارج، وأيضًا فجوة الأعلاف ونستورد منها 40%. 

التوسع الأفقي للمشروعات الكبرى في الأراضي الجديدة

وتابع: "الطريقان هما التوسع الأفقي للمشروعات الكبرى في الأراضي الجديدة والتي وصلت لـ3.5 مليون فدان، وهو رقم غير مسبوق، والآخر هو استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 التي تستهدف أن نصل بالاكتفاء الذاتي في القمح إلى 70%".

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