برلمانية تشيد بقرارات العفو الرئاسي: مرحلة جديدة في تاريخ الوطن

ثمَّنت النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، القرار الرئاسي رقم 348 لعام 2023 بالعفو عن عدد من المحكومين الذين أدينوا بأحكام نهائية، مؤكدة أن الدولة تعمل بكل جهد في هذا الملف، وهو ما يُعد أبلغ رد على حملات التشكيك المأجورة، التي تستغل ملف حقوق الإنسان للهجوم على مصر دون أي دليل.

ولفتت التمامي، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى الإجراءات الأخيرة من قِبَل الدولة، سواء الإفراجات أو قرارات العفو الرئاسي، وهو ما يؤكد أن الدولة عازمة على المُضيّ قدمًا في تأسيس جمهورية جديدة، وأن ما تم من عفو رئاسي في الفترة الأخيرة لم تشهده مصر من قبل، وبمثابة فتح صفحة جديدة من جانب الدولة مع الجميع، ومرحلة جديدة في تاريخ الوطن.

وأشادت عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس السيسي، بالإفراج عن القائمة الأخيرة بالعفو الرئاسي، لتستكمل إجراءات الإفراج عن المئات من قبل، مقدمًا الشكر إلى لجنة العفو الرئاسي على جهودها، والتي تكللت بالنجاح، وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا، والعفو الرئاسي عن بعض المحكومين وعودتهم لحياتهم الطبيعية، وهو ما يُحسب للرئيس السيسي.

واختتمت ولاء التمامي، أن قرارات الرئيس السيسي المتواصلة في ملف العفو الرئاسي، تأتي في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي، وكذلك ضمن المبادرات الإيجابية لمخرجات الحوار الوطني ومطالبة.