لا خسائر بشرية.. السيطرة على حريق شب بمنزل بمركز إهناسيا ببنى سويف

أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، بالتعاون مع الأهالي، اليوم الأحد، حريقًا شب في منزل بقرية النويرة بمركز إهناسيا، دون وجود خسائر بشرية أو إصابات، وجار التحقيق لمعرفة أسباب الحريق وملابساته، وحصر الخسائر.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا يفيد بنشوب حريق في منزل بقرية النويرة بمركز إهناسيا، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء لإخماد النيران ومنع امتدادها للمنازل المجاورة.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف بسيارتي إطفاء إلى مكان الحريق، وتمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة، حيث تبين أن الحريق شب في منزل بالقرية دون وجود خسائر بشرية أو إصابات.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بندب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، كذلك تحريات رجال المباحث حول الواقعة.