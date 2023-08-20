الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: تحطم مركبة الفضاء الروسية "Luna-25" على سطح القمر

تحطم مركبة الفضاء
تحطم مركبة الفضاء الروسية "Luna-25" على سطح القمر

أعلنت وكالة تاس الروسية الرسمية عن تحطم مركبة الفضاء الروسية "Luna-25" على سطح القمر، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأكدت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية “روسكوزموس” انقطاع الاتصال بـ"Luna-25" بعد اصطدامها بالقمر، حيث تعرضت "لونا-25" لحادثة طارئة "غير عادية" خلال مهمتها إلى القمر، ولم تسمح لها بتنفيذ المناورة وفق المعايير المحددة، فيما يعمل المختصين حاليا على تحليل هذا الموقف.

وأوضحت أن محطة الفضاء الأوتوماتيكية "Luna-25"، التي تدور حاليًا حول القمر أجرت عدة جلسات قياس باستخدام أدوات علمية على متنها وحصلت على نتائج البحث الأولى.

وأضافت الشركة أن "البيانات التي تم الحصول عليها جعلت من الممكن اختيار طريقة التشغيل المثلى على سطح القمر لقياس أطياف الطاقة للجسيمات في نطاق الطاقة بين 10 إلكترون فولت و 3000 إلكترون فولت".

في وقت سابق، نشرت Roscosmos أول صورة لسطح القمر ، التقطتها محطة Lun-25 الأوتوماتيكية، تُظهر الصورة فوهة زيمان، وهي ثالث أعمق حفرة في نصف الكرة الجنوبي للقمر، يبلغ قطرها حوالي 190 كم وعمقها حوالي 8 كم

يذكر أن محطة الفضاء الأوتوماتيكية "Luna-25" تم إطلقها من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية يوم 11 أغسطس الجاري، لتعلم بعد ذلك  تشغيل الأجهزة العلمية للمركبة لأبحاث الفضاء وذلك لأول مرة بالمركبة، فيما تعتبر  أول مركبة أوتوماتيكية تم إطلاقها في تاريخ روسيا الحديث إلى القطب الجنوبي للقمر.

روسيا القطب الجنوبي للقمر القمر وكالة الفضاء الاتحادية الروسية روسكوزموس سطح القمر تحطم مركبة الفضاء الروسية لونا - 25 Luna-25

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