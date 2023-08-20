مدير مكتبات مصر العامة بدمياط يكشف تفاصيل مهرجان "الرسم على الأسفلت"

تحدث أكرم فياض مدير مكتبات مصر العامة بدمياط، عن تدشين مهرجان "الرسم على الأسفلت" بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة.

وقال فياض خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى الفضائية المصرية، اليوم، إن مهرجان "الرسم على الأسفلت" مدينة رأس البر بمحافظة دمياط ليست المرة الأولى بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، بتوجيهات من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ورئيس أمناء مكتبات مصر العامة.

وأكد أن مكتبات مصر العامة بدمياط تقوم بالعديد من الأنشطة بالتعاون مع مجلس المدينة وهيئة تنشيط السياحة في مدينة رأس البر والذي تعمل على دمج الأطفال الموهوبين من مدرسة الرسم بمكتبات مصر العامة مع دمج ذوي الهمم، بالإضافة إلى أنشطة أخرى مثل النحت والحفر على الرمل.

وأضاف أن هناك العديد من الحفلات والأنشطة خلال فترة الصيف، كما توجد عربات متنقلة تجول بمدن دمياط من أجل وصول الخدمات إلى كل الرواد، خاصة في قرى "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أن الفعاليات الصيفية تقوم بالعديد من الأنشطة الحركية، سواء كانت موجهة للأطفال أو الكبار، بالإضافة إلى الأنشطة العلمية لبناء العقول وتشجيع الابتكار مع الأنشطة الترفيهية والتنموية التي تقام داخل المكتبة وخارجها.

وأوضح مدير مكتبات مصر العامة، أن محافظة دمياط تضم ٤ مكتبات في مدن مختلفة، إلى جانب المكتبة المتنقلة حديثة النشأة والتي تجول المحافظة.