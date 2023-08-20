الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

معرض ملابس جديد بالمجان لدعم 300 مستفيد بالمنوفية

جانب من معارض مجانية
جانب من معارض مجانية بالمنوفية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية جمعية الأورمان - إحدي كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة المنوفية - في تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان بقاعة كليوباترا بمركز منوف، وتم التوزيع على ٣٠٠ مستفيد بقرى طهواي والثمانين وعزبة المغربي وعزبة القشلي وعزبة القصر وعزبة المحطة بمركز منوف، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية.

وأكد محمد جمعة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية، دعمه الكامل لكل الجمعيات الخيرية لما يقدمونه من دور مهم وحيوي في خدمة وتنمية المجتمع المصري وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية، فضلاً عن إقامة مشروعات خدمية تخدم المواطنين الأكثر احتياجًا من أبناء المحافظة.

وأوضح أن معارض توزيع الملابس تنظم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابًا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى المنوفية تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في النطاقات الجغرافية الفقيرة.

وأشار إلى أنه يتم التوزيع بالمجان على حسب احتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة والتي تم تحديدها من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة تحت قيادة محمد جمعة، وكيل وزارة التضامن بالمنوفية.

وتهتم مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية دائمًا بمساعدة كيانات العمل الأهلي والتنموي لخدمة المجتمع بشتى المجالات. 

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