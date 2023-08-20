النيابة تستمع لأقوال الشهود فى غرق طالبين بمياه النيل بأبوالنمرس

استمعت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأحد، إلى أقوال شهود العيان في واقعة مصرع طالبين في نهر النيل بقرية طموه بأبوالنمرس.

وقالوا إن الطالبين توجها للاستحمام بنهر النيل إلا أنهما تعرضا للغرق سويًا لعدم إجادتهما السباحة، وإن شابًا حاول إنقاذهما، إلا أنه كاد أن يتعرض للغرق، ونجا من الموت بمساعدة الأهالي، بينما غرق الطالبان.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بغرق شخصين في قرية بأبوالنمرس، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين غرق طالبين تم تحديد هويتهما لعدم إجادتهما السباحة في نهر النيل.

جرت الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثتين، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.