الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط سيارة نقل محملة بـ239 أسطوانة غاز مدعمة بالغربية

أسطوانة غاز
أسطوانة غاز

تمكنت حملة بمديرية التموين بالغربية، من ضبط  سيارة نقل شيفروليه محملة بـ239 أسطوانة غاز كبيرة الحجم مدعمة الخاصة بالأنشطة التجارية قبل بيعها في السوق السوداء، بغرض التربح السريع غير المشروع وبدون وجه حق من الجهات المختصة ومخالفة خط السير.

تلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا بتمكن مفتشي الرقابة التموينية والتجارية بالمديرية، من رصد سيارة نقل شيفروليه محملة بـ239 أسطوانة غاز كبيرة الحجم مدعمة بالأنشطة التجارية، قبل بيعها في السوق السوداء بغرض التربح السريع غير المشروع وبدون وجه حق من الجهات المختصة ومخالفة خط السير.
جرى التحفظ على المضبوطات والسيارة، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة لتجري شئونها.

سيارة محملة معارضة اسطوانة غاز مدعمة بالسوق السوداء بالغربية

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