الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

محاكمة حمزة زوبع وآخرين بتهمة تمويل الإرهاب بعد قليل

محاكمة
محاكمة

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة المنعقدة ببدر محاكمة المتهم الإخوانى حمزة زوبع ومعتز مطر وآخرين في اتهامهم بتمويل الإرهاب.
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بالانضمام لـ جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومى وتمويل الإرهاب.

إستخدام القوة والعنف الدائرة الأولي إرهاب المستشار محمد السعيد الشربينى جنايات أمن الدولة حمزة زوبع

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