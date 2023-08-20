الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جلال السعيد يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل تفجير مديرة أمن القاهرة على يد الإخوان

جلال السعيد
جلال السعيد

قال جلال السعيد، وزير النقل الأسبق، إنه في أول ذكرى بعد ثورة 30 يونيو، كان هناك توقعات بأن يحدث شيء من قبل الإخوان وهو ماتم من تفجير مديرة أمن القاهرة.

وأضاف "السعيد"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عرب فضائية "إكسترا نيوز"، أن يوم الجمعة 24 يناير، في السابعة صباحًا سمع صوت  انفجار القاهرة كلها سمعته وأنه سمعه على بعد 10 كيلو متر من المكان وكان أول مسئول يصل لمقر الحادث، وكان المبنى مدمرًا بالكامل ويوجد 70 و 80 مصابًا مؤكدًا أنه تم إعادة ترميمه في عامين.

وأشار إلى أن المتحف الإسلامي الضرر الذي أصابه أقل بكثير لأن المستهدف كان مبنى مديرة الأمن، موضحًا أانه وقع انفجار آخر عند سور الاتحادية بقنابل موقوتة كانت موجودة بهذه المنطقة، وأثناء التعامل معها 2 من ضباط الشرطة استشهدوا وكذلك المسئول عن المفرقعات اللواء علاء عبدالظاهر.

إصابة عقيد شاب في الحادث

وتابع، أن عقيد شاب، أصيب في هذا الحادث وقطعت يديه، ومع ذلك وجد لديه حالة من الرضا عندما زاره بالمستشفى وكان يتمنى أن يظل بعمله حتى يخدم بلده، ورغم فقده ليديه وهو بعمر الثلاثين كان يرى أن هذا الأمر صغيرًا أمام استشهاد زملائه، مؤكدًا أنه حضر جنازة معظم شهداء الداخلية وكان يرى أن الله ربط على قلوب أهاليهم، ويرى في عيون زملائهم رغبة في الانتقام من قاتل الشهداء، مضيفًا أن ابنه ضابط شرطة، وكان عندما يحضر الجنازات قلبه يوجعه خاصة عندما يرى أن الشهيد وحيد أبويه.

جلال السعيد تفجير مديرة أمن القاهرة انفجار القاهرة مقر الحادث المتحف الإسلامي سور الاتحادية قنابل موقوتة

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