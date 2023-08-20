جلال السعيد لـ"الشاهد": هشام بركات كان ودودا تلقيت اتصالا منه وبعده صرنا أصدقاء

استكمل الدكتور جلال السعيد، وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، شهادته عن جماعة الإخوان الإرهابية، وما حدث بعد فض اعتصام رابعة.

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، إن محافظة الفيوم كانت مستهدفة من قبل التنظيمات التكفيرية فشلت في تحقيق أهدافها التخريبية.

وأضاف :"الشهيد هشام بركات لم أكن أعرفه قبل توليه منصب النائب العام، عندما كنت أتولي محافظ للقاهرة، ولكن شاهدته مرتين قبل هذه الواقعة، أثناء احتفال الرئيس بيوم القضاء في دار القضاء العالي وكنت متواجد بحكم الوظيفة".

وتابع:"المره الثانية في انفجار أسفل مبني دار القضاء العالي في مارس 2015، فذهبت بحكم وظيفتي والتقيت به في مكان الحادث، وكان كل إنطباعي أن النائب العام نصحه بمغادرة المبني، ولكن لم يكن هشام بركات قد غادر المبني رغم وقوع الانفجار وهو المستهدف منه، وتلقيت اتصال هاتفي منه عقب مغادرتي لمكان الحادث، وقال لي "يعني زورت مكان الانفجار ولم تطمئن عليا، فرديت عليه، أني تخيلت أنك قد غادرت المبني، فأكد لي أنه لم يغادر، وطلب مني أن أزوره لتناول القهوة، وبالفعل ذهبت في اليوم التالي، وكان شخصية عظمية علي المستوي الشخصي وكان ودودا، وأصبحنا أصدقاء ونتناوب الاتصال".