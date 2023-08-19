السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جلال السعيد لـ"الشاهد": الإخوان كانوا يريدون سحب الثقة من حكومة الجنزورى

جلال السعيد
جلال السعيد

تحدث الدكتور جلال السعيد، وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، عن واقعة حدثت بين الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق وسعد الكتاتني رئيس مجلس النواب الأسبق.

وقال السعيد خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" إن الواقعة أساسها نقاش عابر وكان الدكتور الجنزوري علم أن هناك حكم محكمة صدر بالفعل لحل البرلمان.

وأضاف: "كانت هناك نقطة خلاف دائمة موجودة، ووقتها الدكتور الجنزوري قال إن هناك حكمًا بحل البرلمان، والموضوع أُخذ بحساسية شديدة جدًا، والهدف كان إسقاط حكومة الجنزوري وسحب الثقة منها".

وتابع: "الإخوان وقتها رفضوا بيان الحكومة، وأعضاء مجلس النواب هاجموا الدكتور كمال الجنزوري، وبعدها حدثت واقعة بورسعيد وكانت هناك تجاوزات من أعضاء البرلمان ضد الحكومة".  

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

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