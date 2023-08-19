متحدث "الموسيقيين" يكشف تفاصيل وقف مطرب المهرجانات "كزبرة" وإحالته للتحقيق

كشف محمد عبدالله، المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، عن أسباب إحالة مطرب المهرجانات "كزبرة" للتحقيق وإيقاف تصريحه.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، والمذاع عبر فضائية "المحور"، إن أحمد خالد الشهير بـ"كزبرة"، وهو وبعض المطربين، والنقيب مصطفى كامل جمعهم وأن يمضي كل واحد على إقرار بجودة الكلمات والمظهر والشكل، ومعظمهم وقع على القرار ولم يحدث أي مشاكل.

وأضاف، أنه من يومين فوجئوا بفيديو بأغنية "علي الطلاق"، التي طرحه كزبرة، مع وضعه صورة للدكتور أحمد زويل، مؤكدًا أن صورة "زويل"، لا تتناسب مع هذا العمل، وأن مصطفى كامل، انزعج جدًا عند رؤيته للفيديو لأنه يحمل إساءة للعالم الكبير الراحل.

المصنفات الفنية تراقب أي كلام ولا يمكن يكون عرضه عليها

وأشار إلى أن المصنفات الفنية تراقب أي كلام ولا يمكن أن توافق المصنفات على هذه الألفاظ، مؤكدًا أنه قام بحذف الأغنية بعد إحالته للتحقيق، بالإضافة إلى أن أي فنان يتم تداول الأغنية يتم منعه من الغناء ومن المقرر أن يخضع للتحقيق غدًا الأحد.