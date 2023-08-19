السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 129 مركبة مخالفة وسحب 272 رخصة فى حملة مرورية بالوادى الجديد (صور)

جانب من الحمله المرورية
جانب من الحمله المرورية

شنت إدارة مرور محافظة الوادي الجديد، حملة مرورية من  مركز الخارجة لضبط ومتابعة الحركة المرورية بالشوارع والميادين.


أسفرت جهود إدارة مرور الوادي الجديد خلال حملاتها المتواصلة على مدار الأيام الماضية من ضبط 129 مركبة مخالفة وحجز 78 متهما من سائقي المركبات غير المرخصة وسحب 272 رخصة.


وكان اللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، قد تلقى إخطارًا يفيد بقيام حملة مرورية أسفرت عن تحرير العديد من المخالفات المرورية

وكان اللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد قد وجه باستمرار وتكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، وكذلك وذلك فى إطار تنفيذا إستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وفي سياق آخر صرح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بأن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية المحلية " مشروعك " خلال شهر يوليو ٢٠٢٣ بلغ ٣٦ مشروعًا مختلف النشاط، بتكلفة ٤.٧ مليون جنيه، وفرت ٧٤ فرصة عمل لأبناء المحافظة.

وأكد المحافظ  على دعم كافه الشباب الراغب فى تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم، وتسهم في خلق أفاق جديدة للتنمية، وذلك من خلال تنفيذ دراسات الجدوى وتقديم كافة التسهيلات الممكنة.

يُذكر أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها من بداية مبادرة مشروعك حتى الآن بلغ ٦٩٤٧ مشروعا، بقيمة ٥٩٢ مليون جنيه بإجمالي عدد  ١٤ ألفا و ١٧٧ فرصة عمل.

شنت إدارة مرور محافظة الوادي الجديد حملة مرورية متابعة الحركة المرورية بالشوارع والميادين ضبط 129 مركبة مخالفة

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