السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الوفاة طبيعية.. الطب الشرعى يحسم الجدل حول جثة مسن شقة الإسكندرية

جثة
جثة

حسم الطب الشرعي الجدل حول واقعة العثور على جثة مسن في حالة تعفن داخل شقته بشارع حمام الورشة بمنطقة اللبان بمحافظة الإسكندرية، وأكد أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا بورود بلاغ من قسم شرطة اللبان، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة مسن بشارع حمام الورشة دائرة القسم.

وانتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بالتنسيق مع الأدلة الجنائية وبالفحص تبين العثور على جثة مسن يدعى "أحمد،م " سن 75 سنة، يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية، وتبين سلامة منافذ الشقة وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، وأن الجثة متوفاة منذ أيام وأنه كان يعيش بمفرده داخل الشقة، حيث ثبت تقرير مفتش الصحة بأن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية.

وحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بدفن الجثة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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