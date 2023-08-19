السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جمال الكشكى يوضح مكاسب جلسات الحوار الوطنى حتى الآن

جمال الكشكي
جمال الكشكي

أوضح الكاتب الصحفي جمال الكشكي، المكاسب التي تحققت من جلسات الحوار الوطني حتى الآن، قائلًا: "إن الحوار الوطني عمل على خلق حالة إنعاش وتساكن سياسي لم تكن موجودة قبل ذلك، كما أصبحت الأحزاب السياسية من خلال الحوار الوطني تربطها مائدة وطاولة واحدة للنقاش، من خلال خلق مساحات مشتركة بين الأحزاب وبعضها". 

وأضاف الكشكي خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران، عبر فضائية extra news، أن الحوار الوطني عمل على استعادة العافية للممارسة السياسية، بالإضافة إلى مناشدة الرئيس السيسي في بعض المطالب التي تصب بشكل مباشر في مصلحة المواطن والمجتمع المصري، مؤكدًا أن كل ذلك يعتبر من مكاسب الحوار الوطني. 

وأعرب عن تفاؤله بأنه خلال الأيام القليلة المقبلة سنسمع عن أخبار سارّة جدًا للمواطن، وهو ما ينطلق من مجلس أمناء الحوار الوطني، لافتًا إلى أن هناك استجابات من قِبل القيادة السياسية سوف تسعد المجتمع والقيادة السياسية ترى أنها حق للمواطن وحق للمجتمع، حيث إن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحوار الوطني ينطلق من دعمه الرئيسي بالمواطن.

الصحفي جمال الكشكي جمال الكشكي الحوار الوطنى الرئيس السيسي الأحزاب السياسية مكاسب الحوار الوطني

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