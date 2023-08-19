السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 16 محضرًا تموينيًا خلال حملة رقابية على المخابز بمطاى بالمنيا

حملات تموينية علي
حملات تموينية علي المخابز بمطاي بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، الحملات التموينية الرقابية والتفتيشية بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز والجهات المعنية على الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم ومنافذ بيع المواد والسلع الغذائية ومحلات الجزارة والمخابز البلدية المدعمة، وتمكنت من ضبط وتحرير 16 محضرًا متنوعًا، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وقال المحاسب هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاى، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بالتعاون مع إدارة تموين مطاي، كثفت من الحملات التموينية المكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار. 

 

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن هناك حملة استهدفت ضبط مخالفات المخابز ببندر مطاي، وأسفرت عن تحرير  16 محضرًا تموينيًا متنوعًا للمخابز بمدينة مطاي.

 

وأشار إلى أن المخالفات تنوعت وجاءت على النحو التالي 4 محاضر نقص وزن و4 محاضر عدم نظافة أدوات العجن و3 محاضر عدم إعطاء بون صرف، ومحضر عدم مطابقة للمواصفات ومحضر عدم وجود ميزان حساس، كما تمكنت الحملة من تحرير  محضر للأسواق للبيع بأزيد من السعر الرسمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

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المنيا تحرير 16 محضر تمويني حملات رقابية علي المخابز البلدية مركز مطاي بالمنيا عبد الحكيم محمد مدير إدارة تموين مطاي المحاسب هشام فايز رئيس مركز مطاي

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