السبت 19 أغسطس 2023
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الدين لله

قناة الناس| أستاذ بالأزهر: الابتعاد عن غواية الشيطان يحقق سعادة في الدنيا والآخرة (فيديو)

الدكتور محمد حسن
الدكتور محمد حسن سبتان

قال الدكتور محمد حسن سبتان، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف، إنَّ من يسير على الصراط المستقيم لا بد أن يكون متوفرًا فيه بعض الأمور، أبرزها أن يكون عالمًا بمعالم هذا الطريق، مؤكدًا أن الابتعاد عن غواية الشيطان يحقق سعادة الدنيا والآخرة.

وأضاف أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، السبت، خلال برنامج “آيات بينات”، المذاع عبر قناة “الناس”، أنَّ السائر على الصراط المستقيم يجب أن لا يترك نفسه لغواية الشيطان، لأن الشيطان أقسم بعزة الله لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فالشيطان يريد أن يغوي عباد الله تعالى وأن ينحرفوا كي يبتعدوا عن طريق الله تعالى ومنهجه، مؤكدًا أن الله تعالى أنزل كتابًا وأرسل رسوله ليأخذ بيد عباده للإبتعاد عن غواية الشيطان واتباع ما أنزله الله تعالى.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس ايات بينات الابتعاد عن غواية الشيطان سعادة الدنيا والآخرة

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