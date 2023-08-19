أحمد موسى يكشف عن شروط نيمار الغريبة قبل انضمامه لنادى الهلال السعودى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المملكة العربية السعودية تعاقدت مع كل نجوم الكرة العالميين ويتبقى اللاعب محمد صلاح، ومبابي، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشمل نجومًا آخرين.

وأضاف خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن نيمار، كان له عدة طلبات قبل انضمامه لنادي الهلال السعودي، وهي أن يكون له منزل مكون من 25 غرفة، بسبب عدد أصدقائه، بالإضافة إلى حمام سباحة بطول 40 مترا وعرضه 14 مترا، و8 سيارات والسائقين يكونون على أهبة الاستعداد، وأن يكون لديه طباخ برازيلي ومساعدوه.

وتابع أن أي منشور يكتبه نيمار، عن المملكة العربية السعودية يأخذ مقابله نصف مليون يورو، وفي إجازته لو ذهب لمطعم لتناول الغداء يقوم هو بمحاسبته.

كل ما قدمته المملكة العربية السعودية لنيمار حقق مكاسبه

وأكد موسى أن كل ما قدمته المملكة العربية السعودية لنيمار حقق مكاسبه وذلك بسبب انشغال صحف العالم كله بانضمامه للسعودية كما أن كل تي شيرتات نيمار، سحبت من الأسواق، مشيرًا إلى أنه توجد تغطية عالمية لاستقبال نيمار ونقلها مباشرة عبر الهواء .