السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي ضد نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

هالاند
هالاند

كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن تشكيل فريقه الذي سيواجه نيوكاسل يونايتد في مباراة الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقود النرويجي إرلينج هالاند هجوم مانشستر سيتي في مباراة اليوم.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: إيدرسون موراليس.

خط الدفاع: كيل والكر، مانويل أكانجي، روبن دياز، يوشكو جفارديول.

وسط الملعب: رودري، ماتيو كوفاسيتش، فيل فودين.

الهجوم: جاك جريليتش، إرلينج هالاند، جوليان ألفاريز.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: أورتيجا مورينو، ناثان آكي، جوميز، بيروني، بوب، كول بالمر، ريكو لويس، مكاتي، كالفين فيليبس.

ويغيب عن مانشستر سيتي في مباراة اليوم كلًا من: كيفن دي بروين، جون ستونز، بيرناردو سيلفا.

ويسعى مانشستر سيتي لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي للتأكيد على البداية المميزة للموسم التي حققها في الجولة الأولى بالفوز بيرنلي بثلاثة أهداف دون رد.

ويدخل مانشستر سيتي مباراة اليوم منتشيًا بالفوز على فريق إشبيلية في مباراة السوبر الأوروبي وتحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

فيما يسعى نيوكاسل لإلحاق الهزيمة الأولى بمانشستر سيتي مستغلًا الحالة الإيجابية للاعبيه والأداء المميز الذي قدموه في الجولة الأولى وقادهم للفوز على أستون فيلا بخمسة أهداف مقابل هدف.

بيب جوارديولا مانشستر سيتى نيوكاسل الدورى الانجليزى تشكيل مانشستر سيتي

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