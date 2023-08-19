السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"آرائكم محل تقدير".. الرئيس السيسي يتفاعل مع مقترحات طلاب الأكاديمية العسكرية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تفاعل الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل كبير مع مقترحات طلاب الأكاديمية العسكرية، خلال لقائه وحديثه معهم اليوم.

توجهت ابتسام عبده، حاصلة على دبلومة القيادة التربوية والأمن القومي، باقتراح فتح كل مدارس التعليم الفني في الإجازات لتعليم أولادنا المهارات والحرف، بالإضافة إلى فتح منافذ بيع منتجات أولادنا في تلك المدارس، وعمل شراكات مع الجامعات وبذلك يعمل أولادنا في أشياء مفيدة بدلًا من انشغالهم في فترة الإجازة بالسوشيال ميديا.

ورد الرئيس السيسي على هذا الاقتراح قائلًا: "بشكرك على المقترح ده، اعملوا مجموعة عمل مع زميلاتك وادرسوا الموضوع، وممكن نطبق اقتراحك في مدرسة أو اثنين ونشوف التأثير ولو نجحنا ننفذه ونعممه".

كما اقترحت هيبه علي الزيادي، من دورة القيادة التربوية والأمن القومي بالأكاديمية العسكرية، إنشاء منصة إلكترونية بالتعاون بين وزارتي الشباب والرياضة لصالح الطلاب الرياضيين في مصر، تمكن الطلاب من أداء اختباراتهم التعليمية بشكل يتوافق مع مواعيد الطلاب.

ورد الرئيس السيسي، على الاقتراح قائلًا: "سندرس الأمر مع وزارتي التربية والتعليم، والشباب والرياضة، للنظر فيما يمكن عمله بهذا الشأن".

واقترح أيضًا الطالب محمد عيسى أحمد الدريني، بالأكاديمية العسكرية، إطلاق مبادرة وتعاون بين وزارة التربية والتعليم والإعلام، لإنتاج أفلام وثائقية كرتونية قصيرة، تُعرض على وسائل التواصل الاجتماعي، لنشر القيم والأخلاق وترسخ مبادئ الدولة المصرية.

الرئيس السيسي: القيم والأخلاق بالمعايشة وكل جهة تقوم بدورها

ورد الرئيس السيسي قائلًا: "القيم والأخلاق بالمعايشة، المدرسة تقوم بجزء والأسرة بجزء والإعلام بجزء، والوعاظ في الكنائس، والرهبان في المساجد يتحدثون عن القيم والأخلاق في كل مناسبة من المناسبات".

وأكد الرئيس: "أنه طالما هناك أفكار تريدون مناقشتها، عليكم تشكيل مجموعات عمل تعمل على تلك الأفكار، وبحث الموضوع بشكل متكامل، وبعد الوصول لتصور أرسلوه لي وسيكون محل تقدير". 

السيسي طلاب الأكاديمية العسكرية الرئيس السيسي مقترحات طلاب الأكاديمية العسكرية

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