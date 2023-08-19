السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة

جنوب نابلس
جنوب نابلس

كشفت وسائل إعلام عبرية، تفاصيل جديدة عن عملية إطلاق النار التي وقعت في حوارة جنوب نابلس، اليوم السبت، وأدت لمقتل مستوطنين اثنين.

ووفقاً لقناة كان العبرية، فإن منفذ العملية هو أحد أقارب اثنين من العمال داخل المغسلة التي وقعت فيها العملية، وأطلق 5 رصاصات على المستوطنين فأردهما قتيلان، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت صاحب المغسلة والعمال الاثنين.

ولفتت إلى أن المنفذ سحب مسدسه وأطلق 5 رصاصات فقط من مسافة صفر على القتيلين بعد أن عرف أنهما من المستوطنين، واختفى من المكان".

التقييمات الأولية لعملية حوارة

فيما ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن التقييم الأولي لعملية حوارة أنها جريمة قتل لفلسطينيين من عرب الداخل، مما تسبب في تصرف السكان الفلسطينيين هناك بشكل مختلف، مثل محاولات الإنعاش التي نفذتها فرق الهلال الأحمر، بحسب وكالة سما الإخبارية.

كما أشارت المصادر لهآرتس إلى أن الجيش الإسرائيلي وصل إلى موقع إطلاق النار بعد 20-25 دقيقة.

ومع العملية التي نفّذت اليوم، يرتفع عدد القتلى الإسرائيليين في عمليات نفذت منذ مطلع العام الجاري إلى 33 قتيلا.

وعمد جيش الاحتلال إلى قطع طرقات وشوارع رئيسية قرب حوارة، ما تسبب بأزمات سير خانقة.

وأغلقت قوات الاحتلال جميع مداخل ومخارج مدينة نابلس؛ في حوارة ودير شرف، و"تل المربعة"، بالإضافة إلى صرة، وزعترة، بحثا عن منفذ العملية.

وسائل إعلام عبرية اطلاق النار جنوب نابلس منفذ العملية العمال داخل المغسلة

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