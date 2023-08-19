طالب للرئيس السيسى: الأكاديمية العسكرية الجديدة صرح عظيم يضاهى الموجود فى بريطانيا

قال الطالب محمود عبدالرحمن، من مقاتلي مدرسة المشاة، إنه كان مبعوثًا لدولة بريطانيا لمدة عام، وعندما عاد إلى مصر زار الأكاديمية العسكرية المصرية الجديدة ووجد تطابقًا مع الأكاديمية البريطانية العسكرية.

وأضاف عبدالرحمن خلال حديثه للرئيس عبدالفتاح السيسي في لقاء طلاب الأكاديمية العسكرية: "شاهدت أيضًا مدى إتاحة التغذية والرياضة في الأكاديمية الجديدة، وما رأيته هنا لم أجده في بريطانيا".

وتابع: "عرفت أن كل طالب ستكون له كابينة بالكمبيوتر الخاص به والذي سيكون متوفرًا عليه كل شيء، بالإضافة إلى نظام الامتحانات القريب جدًا من النظام البريطاني ويوفر جهدًا على الضباط والطلاب".

كما وجه شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي قائلًا: "أوجه الشكر لسيادتك على إنشاء هذا الصرح العظيم، وشعرت بفخر برؤية كل ذلك في الأكاديمية الجديدة".