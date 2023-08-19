منافس الزمالك.. أرتا سولار يهزم هورسيد بثلاثية في الكونفدرالية

اقترب فريق أرتا سولار الجيبوتي من التأهل لمواجهة الزمالك في دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية، بعد فوزه على هورسيد الصومالي بثلاثية نظيفة في في ذهاب الدور التمهيدي.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الخميس الموافق 24 أغسطس الجاري على ملعب الفريق الجيبوتي.

ويلتقي الفائز من مواجهة أرتا سولار وهورسيد مع الزمالك في دور الـ32 من الكونفدرالية.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قد قرر إعفاء الزمالك وفيوتشر من المشاركة في الدور التمهيدي من كأس الكونفدرالية الإفريقية.