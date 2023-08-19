السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منافس الزمالك.. أرتا سولار يهزم هورسيد بثلاثية في الكونفدرالية

أرتا سولار يهزم هورسيد
أرتا سولار يهزم هورسيد الصومالي

اقترب فريق أرتا سولار الجيبوتي من التأهل لمواجهة الزمالك في دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية، بعد فوزه على هورسيد الصومالي بثلاثية نظيفة في في ذهاب الدور التمهيدي.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الخميس الموافق 24 أغسطس الجاري على ملعب الفريق الجيبوتي.

ويلتقي الفائز من مواجهة أرتا سولار وهورسيد مع الزمالك في دور الـ32 من الكونفدرالية.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قد قرر إعفاء الزمالك وفيوتشر من المشاركة في الدور التمهيدي من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك أرتا سولار هورسيد الكونفدرالية الافريقية

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