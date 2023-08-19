محافظ الإسكندرية يؤكد استمرار عقد لقاءات جماهيرية لخدمة المواطنين

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء بعقد اللقاءات الجماهيرية بالمواطنين، لخدمة أهالينا المواطنين، وخلق جسور تواصل معهم لحل مشكلاتهم وتلبية مطالبهم.

وفي هذا الصدد، واصل رؤساء أحياء الإسكندرية عقد اللقاءات الأسبوعية بالمواطنين للاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها فى أسرع وقت بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم مع التنبيه على جميع المختصيين بالشكاوى بحل مشكلات المواطنين في الحال بمختلف مجالاتها مع الاستمرار في تطوير منظومة خدمة المواطنين للوصول بالهدف المرجو منه وتلبية رغبات مواطني الثغر.

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على سرعة الإستجابة لشكاوى المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.

وكان قد شدد محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء بضرورة التصدي بكل قوة وحزم ومنع تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة، مطالبا بإزالة أي مخالفات لأعمال البناء المخالف في المهد وذلك بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة لضبط المخالفين.



وفي هذا الصدد، شن حي العامرية أول برئاسة السيد موسي حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم إيقاف 3 حالات بناء مخالف بالنهضة والتحفظ على كمية من الأسمنت وكذا إزالة سور مخالف بقرية طيبة بالنهضة والتحفظ على كمية من الأخشاب والأسمنت وحديد التسليح فضلا عن إزالة حوائط بقرية البيضا المهندسين بالإضافة إلى إيقاف أعمال مخالفة بعدد 8 متغيرات مكانية وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ونفذ حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة تمكنت من إزالة أسوار على مساحة 400م بعزبة نشأت فضلا عن فك شدة خشبية بالعقار الكائن عزبة البرنس والتحفظ على كمية من الأخشاب بالإضافة الي فك شدة خشبية بالعقار الكائن عزبة منشية الأوقاف والتحفظ على كمية من الأخشاب.

وواصل حى شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملاته لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية حيث تمكنت الحملة من إزالة أعمال بناء بجزء 14 حوض 1 الجمالية منطقة أبيس عبارة عن بناء أسوار على قطعة أرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وقام حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم إيقاف اعمال هدم بالمحل الكائن 3 المدينه الفرنسية وكذا ايقاف أعمال بناء غرفة داخل المحل الكائن 64 مكرر شارع مسجد سيدي بشر وتم التحفظ علي المواد المستخدمة في المخالفة فضلا عن فك شدة خشبية بعزبة خطاب والتحفظ علي كمية من حديد التسليح والأخشاب

ونفذ حى الجمرك برئاسة المهندسة نهي خليفة حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال ترميم بدون ترخيص بالدور الأول العقار الكائن 69 الباب الأخضر ، والتحفظ علي المعدات المستخدمة في المخالفة فضلا عن إزالة سور مخالف بالعقار الكائن 14 الطرودي.