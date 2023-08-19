شعبة الملابس الجاهزة: صادراتنا حققت 2.5 مليار دولار لأول مرة بالتاريخ

قال سماح هيكل، عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، أنه ولأول مرة فى التاريخ تصبح صادرات مصر للملابس الجاهزة فى أعلى ارتفاع، مؤكدة أنه تم تحقيق 2.5 مليار دولار منذ بداية عام 2022 .

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc ، أنه على رأس الدول التي يتم التصدير لها الولايات المتحدة الأمريكية، بمقدار مليار و3 مليون دولار يليها الدول الأوروبية ثم العربية أو الأفريقية.

المنتج المصري متفوق وأثبت كفاءته عالميًا

وأكدت، أن المنتجات مصرية 100% ويتم تصديرها بناء على الاتفاقيات التى بيننا وبين الدول المصدرة لها، موضحة أن المنتج المصري متفوق وأثبت كفاءته عالميًا، موضحة أنه من خلال توجيهات القيادة السياسية بتطوير المنتج المحلى المصري نهتم بتوجية المصانع بعمل الأفضل، ويوجد شهادات جودة كثيرة للمصانع الأفضل، وهدفنا التصدير من أجل التواصل مع العالم بشكل أفضل.