السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شاب صدمته سيارة نقل بالطريق الصحراوي بالبحيرة

اسعاف
اسعاف

لقي شاب مصرعه، صدمته سيارة نقل مسرعة بالطريق الصحراوي "القاهرة، الإسكندرية" بنطاق دائرة قسم شرطة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة، برئاسة المستشار معاذ صلاح مدير نيابة وادى النطرون لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها واستخراج تصاريح الدفن.

 
 

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدى مساعد وزير الداخلية مدير  أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة غرب النوبارية يفيد استقبال المستشفى جثة شاب صدمته سيارة نقل بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة شاب يدعى "عبد العزيز عيسي عبد العزيز"، 23 سنة، مقيم المرج محافظة القاهرة.

 

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن السبب وراء الحادث تصادم سيارة نصف نقل بشجرة ومنزل بالطريق الصحراوي أسفر عن وفاة الشاب، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية العام تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها واستخراج تصاريح الدفن.

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