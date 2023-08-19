ضبط 3 سيدات بحوزتهن مواد مخدرة تقدر بـ4 ملايين جنيه فى الغربية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع فرع الإدارة بوسط الدلتا، من ضبط ثلاث سيدات بمدينة سمنود التابعة لمحافظة الغربية وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر قبل ترويجهم على عملائهم.

كان اللواء شريف رءوف، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قد تلقى إخطارًا من العميد حسام الجارحي، مساعد الإدارة لوسط الدلتا يفيد بتمكنه وأفراد الإدارة من ضبط إحدى السيدات، لها معلومات جنائية حال تواجدها بدائرة مركز شرطة سمنود وبحوزتها كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام- كمية لمخدر الأيس "شابو".

وجرى ضبط إحدى السيدات حال تواجدها بدائرة مركز شرطة سمنود وبحوزتها كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلوجرام وسلاح أبيض، وكذلك ضبط إحدى السيدات حال تواجدها بدائرة مركز شرطة سمنود وبحوزتها كمية لمخدر البانجو وزنت 10 كيلوجرامات.

وبمواجهتهن بالمضبوطات اعترفن بحيازتها بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ أربعة ملايين ومائتين ألف جنيه تقريبًا.

جرى اقتياد المتهمات لديوان عام الإدارة وحررت لهن المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصرف بشأنهن.