السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 3 سيدات بحوزتهن مواد مخدرة تقدر بـ4 ملايين جنيه فى الغربية

الامن
الامن

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع فرع الإدارة بوسط الدلتا، من ضبط ثلاث سيدات بمدينة سمنود التابعة لمحافظة الغربية وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر  قبل ترويجهم على عملائهم.

كان اللواء شريف رءوف، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قد تلقى إخطارًا من العميد حسام الجارحي، مساعد الإدارة لوسط الدلتا يفيد بتمكنه وأفراد الإدارة من ضبط إحدى السيدات، لها معلومات جنائية حال تواجدها بدائرة مركز شرطة سمنود وبحوزتها كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام- كمية لمخدر الأيس "شابو".

وجرى ضبط إحدى السيدات حال تواجدها بدائرة مركز شرطة سمنود وبحوزتها كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلوجرام وسلاح أبيض، وكذلك ضبط إحدى السيدات حال تواجدها بدائرة مركز شرطة سمنود وبحوزتها كمية لمخدر البانجو وزنت 10 كيلوجرامات.

وبمواجهتهن بالمضبوطات اعترفن بحيازتها بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ أربعة ملايين ومائتين ألف جنيه تقريبًا.

جرى اقتياد المتهمات لديوان عام الإدارة وحررت لهن المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصرف بشأنهن.

 

ضبط حماية سيدات وبحوزتهم مواد مخدرة تقدر مليون جنيه بالغربية

الأكثر قراءة

محمد صلاح يهدر ركلة جزاء ويفتتح أهدافه فى الدورى الإنجليزى

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس بسبب متحور كورونا الجديد

تجاوز جيرارد مجددًا.. رقمان جديدان لمحمد صلاح بهدفه فى بورنموث

خالد الجندى: لا يوجد ملك اسمه "عزرائيل".. وهؤلاء الملائكة ذكروا بالقرآن

طُرد من القرية بسبب أخلاقه السيئة فعاد بمنشورات يخوض فيها بأعراض نسائها

انخفاض جديد فى أسعار الغاز الطبيعى العالمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «6 - 6»

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

عملية خطيرة.. مقتل إسرائيليين فى إطلاق نار داخل «حوارة» بالضفة الغربية

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل