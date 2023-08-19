سماح هيكل: الغرفة التجارية تفتتح معرض "أهلًا مدارس" بتخفيضات 30% قريبًا

أعلنت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن أنهم بصدد الاستعدادات لموسم "أهلًا مدارس"، وتم عمل معرض كبير جدًا للغرفة التجارية بالقاهرة.

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن المعرض سيتم فيه عرض ملابس المدارس بخصومات 30%، وستكون فيه أحذية مدرسية وأدوات مكتبية وحقائب مدرسية.

المعرض يضم مستلزمات كل الأسرة

وأكدت أن المعرض هو لكل الأسرة، لأنه يتضمن ملابس حريمي، ورجالي، بخصم 80%، وبدلًا للفئات والمراحل الدراسية، مشيرة إلى أنه حاليًا يتم اختيار الشركات المشاركة للمعرض، وذلك لتقديم خدمة اجتماعية للمواطنين، والغرفة التجارية تحجز معرضًا كبيرًا، ويتم منح الشركات أماكن للعرض مجانية مقابل أن يقدم تخفيضات على المعروضات، وتكون أشياء جديدة وليست قديمة، ويتزامن ذلك مع أوكازيون الصيف.