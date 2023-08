"كنت مدمنة"… تصريحات جريئة للمغنية الإنجليزية ليلي ألين

استطاعت المغنية الإنجليزية ليلي ألين، أن تعتلي عرش منصات التواصل الإجتماعي، وذلك بعد تصريحاتها الأخيرة والتي وصفها البعض بالجريئة.

ليلي ألين، المغنية الإنجليزية الشهيرة، صاحبة الأغاني الساخرة والمثيرة للجدل، كشفت مؤخرا عن تفاصيل صادمة عن حياتها الشخصية والفنية، ففي مقابلة جديدة مع صحيفة ديلي ميل، البريطانية، أعترفت ألين بأنها كانت مدمنة لعقار "أديرال"، وهو منبه يستخدم لعلاج اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، بهدف فقدان الوزن والحفاظ على نشاطها وإنتاجيتها.

وقالت ألين إنها بدأت في تناول هذا العقار في عام 2014، قبل مشاركتها في جولة فنية مع المغنية الأمريكية مايلي سايرس، التي كانت تعتبرها منافسة لها في الجمال والشهرة.

وأضافت ألين، أن هذا الإدمان تسبب لها في خيانة زوجها سام كوبر، والإفراط في شرب الكحول، والتفكير في تجربة الهيروين، مشيرة إلى أنها قررت البدء في التعافي بعد أن أدركت خطورة حالتها على صحتها وعائلتها.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها ألين عن مشاكلها مع المخدرات والكحول، ففي مذكراتها التي نشرت في عام 2018 بعنوان “My Thoughts Exactly”، سردت المغنية تجاربها المؤلمة مع الإجهاض والزواج والطلاق والشهرة والاكتئاب.

كما ناقشت في أغانيها المختلفة موضوعات حساسة مثل السياسة والجنس والعلاقات والمجتمع، وبذلك، أصبحت ألين من أبرز الأصوات النسائية في الموسيقى البريطانية، التي تجرؤ على قول ما يخاف منه الآخرون.

أشهر الأغاني التي أطلقتها ليلي ألين:

Smile: هي أغنية بوب من ألبومها الأول Alright, Still، صدرت في عام 2006، تتحدث الأغنية عن كيف تشعر ألين بالسعادة عندما يتعرض حبيبها السابق للخيانة والمشاكل بعد أن غادرها.

The Fear: هي أغنية إلكتروبوب من ألبومها الثاني It’s Not Me, It’s You، صدرت في عام 2009، تنتقد الأغنية الثقافة المادية والسطحية التي تسود المجتمع والإعلام، وتعبر عن رغبة ألين في الشهرة والثراء.

Hard Out Here: هي أغنية بوب من ألبومها الثالث Sheezus، صدرت في عام 2013، تسخر الأغنية من التمييز والجنسية المفروضة على النساء في صناعة الموسيقى والترفيه، وتدافع عن حقوق المرأة.

Somewhere Only We Know: هي نسخة مغناة من أغنية لفرقة Keane، صدرت في عام 2013، تستخدم الأغنية كإعلان لشركة John Lewis لموسم عيد الميلاد، وتصور قصة دب وأرنب يصبحان أصدقاء.