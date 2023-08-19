السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد الجندى: الإنسان لا يستطيع أن يحيا بدون عقيدة

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإنسان لا يستطيع أن يحيا بدون عقيدة، ولذا لابد أن يدقق فيها لأن النفس تحتاج للعقيدة.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن النفس إذا لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، موجهًا رسالة لمن توفى له شخص عزيز عليه ألا يسلم نفسه للتذكر وعمل اللا شيء لأن النفس عندما تكون في حالة جنوح يحدث لها فراغ، وإما أن ييأس الشخص أو يكفر أو ينتحر.

نصيحة خالد الجندي للشخص المصاب بمصيبة

وتابع، أن بعض الاشخاص عندما يحدث له مصيبة نجده إما يصاب بحالة نفسية أويدمن أو ينتحر، وذلك لأنه يريد أن يخدر نفسه عن الواقع، موجهًا نصحيه له بأن يلزم نفسه بحفظ القرآن الكريم لأنه وقتها سينسى كل شيء.

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