السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

"سرطانات جديدة تنتشر".. أسبابها وأعراضها وطرق علاجها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تشكل السرطانات التي تصيب الإنسان خطورة كبيرة على صحته، وتعتبر من أكبر التحديات الطبية في العصر الحديث ومع ذلك، فإن مجال البحث العلمي والتقنيات الطبية المتقدمة قد ساهمت في اكتشاف عدة سرطانات جديدة وفهم آلياتها وتطورها. 

في هذا التقرير، نستعرض بعض الأورام السرطانية الجديدة التي تشكل خطورة على صحة الناس، مثل سرطان الرئة والبروستاتا والقولون وعنق الرحم، والتي انتشرت بشكل كبير الفترة الأخيرة، وفقًا لما ذكره موقع "medicalnewstoday" الطبي.

سرطان الرئة:

يعد التدخين أحد أهم العوامل المسببة لسرطان الرئة، حيث يزيد من خطر الإصابة به بشكل كبير، بالإضافة إلى ذلك يعتبر التعرض لملوثات الهواء والمواد الكيميائية المسرطنة وتاريخ العائلة لسرطان الرئة من العوامل المحتملة في حدوثه.

قد تشمل أعراض سرطان الرئة السعال المستمر أو المزمن، صعوبة التنفس، الألم في الصدر، فقدان الوزن غير المبرر، والضعف العام.

تعتمد طرق علاج سرطان الرئة على مرحلة المرض ونوع الورم، وقد يتضمن العلاج الجراحة لإزالة الورم المصاب، والعلاج الكيميائي والإشعاعي للقضاء على الخلايا السرطانية، والعلاج المناعي الذي يستخدم الجهاز المناعي لمحاربة السرطان.

سرطان البروستاتا:

على الرغم من عدم معرفة الأسباب الدقيقة لسرطان البروستاتا، إلا أن التغيرات الجينية وعوامل الوراثة تعتبر من العوامل المحتملة لحدوثه.

قد لا تكون هناك أعراض واضحة في مراحل مبكرة من سرطان البروستاتا، ومع تطور المرض، قد تتضمن الأعراض صعوبة التبول، الالتهابات المتكررة في المثانة، الألم في العانة، وفقدان القدرة على الانتصاب.

تتضمن طرق علاج سرطان البروستاتا الجراحة لإزالة البروستاتا المصابة، والعلاج الإشعاعي والكيميائي للتخلص من الخلايا السرطانية، والعلاج الهرموني الذي يعمل على تقليل مستوى الهرمونات التي تغذي الخلايا السرطانية.

سرطان القولون:

تعتبر التغذية غير الصحية ونقص الألياف وتراكم السموم في القولون من العوامل المرتبطة بحدوث سرطان القولون، كما يمكن أن يكون للعوامل الوراثية والتاريخ العائلي دور في زيادة خطر الإصابة به.

تشمل أعراض سرطان القولون تغيرات في عادات الأمعاء، وفقدان الوزن غير المبرر، والتعب المستمر، ووجود الدم في البراز، كما تشمل طرق علاج سرطان القولون الجراحة لإزالة الأورام، والعلاج الكيميائي والإشعاعي للتخلص من الخلايا السرطانية المتبقية، والعلاج المناعي والمنشطات الحيوية لتعزيز جهاز المناعة ومكافحة السرطان.

سرطان عنق الرحم:

يعتبر فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) من أهم الأسباب لحدوث سرطان عنق الرحم، كما يمكن أن تلعب التدخين ونقص الجهاز المناعي دورًا في زيادة خطر الإصابة به.

قد لا تظهر أعراض واضحة في مراحل مبكرة من سرطان عنق الرحم. ومع التطور، قد تشمل الأعراض النزيف المهبلي غير الاعتيادي، والألم أثناء الجماع، وزيادة نزول الإفرازات.

تعتمد طرق علاج سرطان عنق الرحم على مرحلة المرض وانتشاره، وقد يتضمن العلاج الجراحة لإزالة الأورام المصابة والعلاج الإشعاعي والكيميائي للقضاء على الخلايا السرطانية، والعلاج بالأدوية المناعية لتحفيز جهاز المناعة في محاربة السرطان.

سرطان الرئة العوامل المسببة لسرطان الرئة سرطان البروستاتا سرطان القولون سرطان عنق الرحم أورام السرطانية

الأكثر قراءة

محمد صلاح يهدر ركلة جزاء ويفتتح أهدافه فى الدورى الإنجليزى

"الدستور" تنشر صورة قاتل طليقته فى الشارع بالفيوم لحظة القبض عليه

طُرد من القرية بسبب أخلاقه السيئة فعاد بمنشورات يخوض فيها بأعراض نسائها

تجاوز جيرارد مجددًا.. رقمان جديدان لمحمد صلاح بهدفه فى بورنموث

مصدر أمنى ينفى انتشار الأوبئة بمركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون

رفضت أن تعود لمسكن الزوجية.. تفاصيل واقعة ذبح سيدة على يد زوجها بالفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «6 - 6»

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

عملية خطيرة.. مقتل إسرائيليين فى إطلاق نار داخل «حوارة» بالضفة الغربية

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل