السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 31 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

الحملة
الحملة

وجّهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة التعديات على الفور، والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيًا؛ للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية، وكذا التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، وتفعيل الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملًا.  

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذّتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، عن إزالة 31 حالة تعدٍ بنطاق 6 مراكز على مساحة 4103 م2، عبارة عن إزالة 8 حالات تعدٍ بمساحة 2055 م2 عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمون الأسمنتية، وأسوار وشدات خشبية بالدلنجات، و12 حالة  تعدٍ بمساحة 920 م2 عبارة عن مبانٍ بالطوب الأبيض خارج الحيز العمراني وشدات خشبية بكفر الدوار. 

كما تم إزالة 4 حالات تعدٍ بمساحة 358 م2 عبارة عن مبانٍ وأسوار بالطوب الأبيض والأسمنت بإيتاي البارود، و3 حالات تعدٍ بمساحة 320 م2 عبارة عن شدات خشبية خارج الحيز العمراني برشيد، وحالتيِّ تعدٍ بمساحة 270 م2، عبارة عن مبنى بالبلوك وشدة خشبية وحديد تسليح، استعدادًا لعمل سمل خرساني بالمحمودية، وحالتيِّ تعدٍ في المهد بمساحة 180م 2 عبارة عن مبنى عشوائي بالطوب الأبيض وشدة خشبية بدون ترخيص بحوش عيسى.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لرصد كل أعمال البناء المخالف، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المواطنين المخالفين، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المواطنين المخالفين.

8 حالات تعد 4 حالات تعد إزالة كافة التعديات إزالة 31 حالة تعدي أراضي املاك الدولة

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