رفضت أن تعود لمسكن الزوجية.. تفاصيل واقعة ذبح سيدة على يد زوجها بالفيوم

واقعة مأساوية شهدها مركز طامية بمحافظة الفيوم، وقت آذان الظهر، اليوم السبت، على غرار واقعة نيرة أشرف، وسط ذهول جميع المارة من المواطنين.

“الدستور” تنفرد بنشر تفاصيل القضية التي أثارت الجدل اليوم السبت، بمحافظة الفيوم، حيث أقدم زوج على ذبح طليقته في الشارع وقت آذان الظهر.

وقالت أم محمد، بائعة خضروات، إن القاتل يُدعى"جمعة ربيع" قام بذبح طليقته وهي ابنة عمه، وذلك لرفضها أن تعود لمسكن الزوجية حيث كان يريد أن يردها لعصمته مرة أخرى ولكنها رفضت، فقرر التخلص منها وهي خارجة من إحدى الكوافيرات الحريمي، تاركاً وراءه 3 أبناء في حالة صدمة وإغماء لما حدث لوالدهم ووالدتهم.

وأضاف عاشور محمد، سائق توكتوك، أنه شاهد الجاني يجذب السيدة من الخلف وقام بطعنها عدة طعنات مختلفة في أنحاء جسمها خلال ثواني معددة ولم يلحق أحد إنقاذها بسبب المفاجأة وفرا هارباً من مكان الواقعة.

وكان قد أقدم زوج على إنهاء حياة طليقته ذبحا في الشارع حيث جذبها من ملابسها أثناء خروجها من محل كوافير حريمي بجوار السوق بوسط مدينة مركز طامية بمحافظة الفيوم.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بإقدام شخص بذبح زوجته بسلاح أبيض وسط الشارع بمركز طامية وفر هاربا.



وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وفرض كردون أمني في مكان الحادثة وجاري البحث عن القاتل.



وصرحت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف النيابة العامة وانتداب الطب الشرعي لعمل تقرير تفصيلي عن أسباب الوفاة كما طالبت بسرعة القبض على الزوج القاتل.

حرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.