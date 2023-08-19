السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": حفلات مهرجان العلمين ترفع شعار كامل العدد (فيديو)

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

قالت نورهان عجيزة، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من مدينة العلمين الجديدة، إن فعاليات مهرجان العلمين مستمرة حتى 26 أغسطس الجاري، وهو المهرجان الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط والمنطقة العربية.

وأضافت عجيزة، خلال لقائها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت: "إننا شهدنا أمس، سهرة غنائية رائعة للفنانة أنغام، وكان التنظيم على أعلى مستوى، وشهدنا إقبالًا كبيرًا من الحضور العرب والأجانب، وقدمت عددًا كبيرًا من الأغاني القديمة والحديثة".

وتابعت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من العلمين: "تواصل حفلات مهرجان العلمين الجديدة رفع شعار كامل العدد، وأيضًا شهدنا أمس ختام فعاليات بطولة الجودو العربية بمشاركة 18 دولة، وشارك أكثر من ثلاثين فريقًا من المصريين في البطولة".

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