السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 3 سنوات لفنى مصاعد بتهمة حيازة مواد مخدرة

سجن
سجن

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، بمعاقبة فني مصاعد، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في مخدر الحشيش بمنطقة العمرانية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالشافي السيد عثمان وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان ومحمد فوزي محمود، وأمانة سر أشرف صلاح وصبحي عبدالحميد.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 5106 لسنة 2023 جنايات قسم العمرانية، أن المتهم "م ر."، 32 سنة، فني مصاعد، في يوم 30 أبريل الماضي أحرز بقصد الاتجار في جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة العمرانية بأنه وردت إليه معلومات من أحد مصادره السرية مفادها اتجار المتهم بالمواد المخدرة، فانتقل حيث أيقن تواجده فأبصره يقوم بعرض على آخر مجهول قطعة بنية اللون لجوهر الحشيش المخدر فضبطه وإياها ولاذ الآخر بالفرار.

وتابع معاون المباحث أنه بتفتيش المتهم عثر بحوزته على علبة سجائر بداخلها عدد 7 قطع بنية اللون لذات المخدر، وكذا عثر بحوزته على هاتف محمول ومبلغ مالي وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه المادة المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة.

التحقيقات العمرانية المستشارين المواد المخدرة بالسجن المشدد جنوب الجيزة

الأكثر قراءة

السيسى: الدولة ستحل أزمة مستلزمات ومنتجات الحياة اليومية بشكل نهائى

أول تعليق من الرئيس السيسى على أزمة الكهرباء

ذبحها وسط الشارع.. "سيدة الفيوم" من "الكوافير" إلى "القبر"

السيسى: الأكاديمية العسكرية تسهم فى إعداد كوادر للعمل بمؤسسات الدولة (فيديو)

محافظ أسيوط: تنفيذ 7 إزالات لتعديات على أراضٍ زراعية بقرى أبنوب والقوصية

السيسى: وضع 3 ملايين فدان من الأراضى الزراعية على خريطة مصر خلال أشهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «6 - 6»

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس