السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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كاتب صحفى: التحالف الوطنى للعمل الأهلى يقدم عملًا نموذجيًا متكاملًا

الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد رفعت

قال الكاتب الصحفي، أحمد رفعت، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يقدم عملًا نموذجيًا متكاملًا من خلال كياناته الـ34 ومقرها بمختلف المحافظات بنحو 625 مقرًا، وأكثر من 5188 نقطة تخزين وتوزيع للمستلزمات التي تقدم للأسر الأكثر احتياجًا.

وأضاف رفعت، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن التحالف يحتوي على 168 ألف موظف، وأكثر من 251 ألف متطوع، قدموا نحو 39 ساعة عمل تطوعي، لتقديم مختلف المساعدات، سواء من خلال الدعم المالي، والغذائي، وفرص العمل، وغيرها من الخدمات الأخرى.

وأشار إلى أن هناك نحو 5 ملايين خدمة تم تقديمها في المجال الصحي، بتكلفة تقدر بـ1.7 مليار جنيه، لافتًا إلى أن جهود التحالف نجحت من خلال قاعدة البيانات التي تم إنشاؤها في وصول الدعم لمستحقيه دون تكرار.

 

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