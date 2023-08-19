وزيرة التضامن تعلن تفاصيل رحلة الـ"1000 كيلو" بمحافظات الصعيد.. الإثنين

تعقد نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مؤتمرًا صحفيًا، يوم الإثنين المقبل الموافق 21 أغسطس الجاري، وذلك للإعلان عن تفاصيل إطلاق رحلة الـ«1000 كيلو» بمحافظات الصعيد تحت شعار «اسبقي بخطوة»، التي تتم بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، حيث تهدف الرحلة إلى التوعية، والتدريب، والتمكين للمرأة المصرية.

ومن المقرر أن تعلن وزيرة التضامن الاجتماعي عن تفاصيل المبادرة خلال المؤتمر الصحفي، وكذلك المحافظات التي سيتم المرور فيها للكشف المبكر والتوعية والتدريب للرائدات الاجتماعيات على الصحة الإنجابية وطرق استخدام وسائل منع الحمل، وأيضا طرق الوقاية والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم والسرطانات المختلفة مثل "الثدي وعنق الرحم والرئة والقولون"، من خلال تعزيز الوعي الطبي لديهن، وذلك بهدف تعزيز التوعية للسيدات في مختلف محافظات الصعيد.

وأكدت القباج دعم وزارة التضامن الاجتماعي المستمر لمنظمات المجتمع المدني المتخصصة في محاور التنمية المختلفة، وفي مقدمتها الصحة والتعليم لتكون شريكاً رئيسياً في تنفيذ كافة البرامج الاجتماعية التي تنفذها الوزارة.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد إبراهيم العزب رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، عن سعادته بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لرفع الوعي الصحي وتعزيز الصحة الإنجابية للسيدات في صعيد مصر، مؤكدًا أن هناك رؤية وفكرا مُعلنا من القيادة السياسية يستهدفان المواطن بشكل عام، والمرأة بشكل خاص، وانعكس هذا الأمر من خلال برامج وزارة التضامن الاجتماعي مثل برنامج وعي وبرنامج 2 كفاية ومعارض ديارنا التي تهدف إلي تمكين المرأة في كافة المجالات.

كما أشار العزب إلى دور المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة وأبرزها مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام والتي تستهدف الوقاية من سرطانات عنق الرحم والرئة والقولون من خلال التوعية بأهمية الفحص والكشف المبكر وتوفير فرص العلاج الجيد للسيدات المصابات بأحدث الأدوية والبروتوكولات العلاجية العالمية، وهذا ما نسعى إلى تعزيزه من خلال رحلة الـ«1000 كيلو» التي تجوب محافظات الصعيد.