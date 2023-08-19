ذبحها زوجها وسط الشارع.. "سيدة الفيوم" من "الكوافير" إلى "القبر"

أقدم زوج اليوم السبت، على إنهاء حياة زوجته ذبحاً بسلاح أبيض، في الشارع، بعدما جذبها من ملابسها أثناء خروجها من محل كوافير حريمي بجوار السوق بوسط مدينه مركز طامية؛ بسبب خلافات عائلية.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، بورود إشارة من شرطة النجدة، تُفيد بإبلاغ الأهالي بإقدام شخص بذبح زوجته بسلاح أبيض وسط الشارع بمركز طامية وفر هاربًا.

وانتقل الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وفرض كردون أمني في مكان الحادثة، وتبين من خلال المعاينة الأولية مقتل سيدة بعدة طعنات وذبح بالرقبة أمام محل كوافير حريمي بوسط المدينة.

وصرحت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، وانتداب الطب الشرعي لعمل تقرير تفصيلي عن الحادث، كما طالبت بسرعة القبض على الزوج المتهم بارتكاب الجريمة.